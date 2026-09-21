UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Украину уже завезли iPhone 18 на $8,9 млн

iPhone 18
iPhone 18. Фото: apple.com

По данным таможенной статистики, по состоянию на сегодняшний день в Украину импортировано 7 496 устройств iPhone 18 серии. Общая стоимость ввозимых смартфонов составила 8,9 млн дол. США.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В ведомстве напомнили, что официальный старт продаж новой линейки iPhone в Украине намечен на 25 сентября 2026 года. Предзаказы на новые флагманы у ритейлеров стартовали 18 сентября.

По состоянию на 21 сентября в Украину уже завезли 7496 устройств iPhone 18 серии на общую сумму 8,9 млн дол. США. При этом во время их таможенного оформления в государственный бюджет уплачено 79,6 млн грн таможенных платежей.

В Гостаможслужбе отметили, что перед покупкой украинцы могут проверить, был ли желаемый телефон ввезен в Украину законно. Достаточно ввести IMEI устройства на сервисе Гостаможслужбы.

Напомним, 9 сентября Appleпредставила новые iPhone   18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Устройства получили 48-мегапиксельную основную камеру с изменяющейся диафрагмой, новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения, увеличенную автономность и поддержку Siri AI.

Также Apple представила первый в своей истории складной смартфон iPhone Ultra .

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности