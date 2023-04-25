Занимались русификацией школ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 11 педагогов-коллаборантов

Служба безопасности сообщила о подозрении еще 11 педагогам-коллаборантам, помогающим агрессору внедрять российские программы "образования" во временно оккупированных районах Украины. Среди них – руководители захваченных украинских школ и отделов образования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в Донецкой области идентифицирована "директоршу" одного из средних учебных заведений Новоазовского района. Она призывала выпускников поступать в российские вузы и в дальнейшем "посвятить себя" труду в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в Мариуполе разоблачена бывшая учительница, которая после захвата города поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима. За это ее назначили заместителем директора школы № 26. Одним из первых ее решений на должности - уничтожение всех украинских учебников, которые были в библиотеке образовательного учреждения.

Также задокументирована преступная деятельность главы созданного агрессором "отдела образования Мариуполя". По данным следствия, она принимала "отчеты" от руководителей местных учебных заведений по организации образовательного процесса по российским "стандартам".

Этим и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В отношении четырех из них следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование и планируют направить обвинительные приговоры в суд.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу еще на восьмерых вражеских пособников, которые находятся на временно захваченной территории Украины. Одним из злоумышленников является так называемый депутат Госсовета Республики Крым от прокремлевской партии "Единая Россия".