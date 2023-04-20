Руководители "министерств ЛНР" и крымский "депутат". СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборантам

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на восьмерых вражеских пособников, которые находятся на временно захваченной территории Украины. Одним из злоумышленников является так называемый депутат Госсовета Республики Крым от прокремлевской партии "Единая Россия".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, "депутат" с мая 2022 года возглавил созданный агрессором "парламентский комитет по аграрной политике и сельским территориям" в Крыму. На этой "должности" он выполнял указания Москвы по обеспечению незаконного вывоза зерна из оккупированных районов на юге Украины в РФ.

Кроме того, Служба безопасности сообщила о подозрении главе "министерства здравоохранения" и "заместителю министра внутренних дел" террористической организации "ЛНР". Они входят в ближайшее окружение главаря террористов Пасечника.

Установлено, что руководитель "Минздрава" организовала переформатирование медицинской сферы захваченной Луганщины под нужды оккупационных группировок. По ее указанию в регионе массово "перепрофилировали" местные больницы и другие гражданские медучреждения под военные госпитали РФ.

Другой злоумышленник – "чиновник МВД ЛНР" координировал деятельность боевиков из состава "народной милиции".

Также СБУ идентифицировала четырех руководителей так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченной части Луганской области. Главное их предназначение – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора.

Деятельность этих вражеских организаций непосредственно координировал депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий, которому СБУ уже сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности также разоблачила жителя Николаева, который во время оккупации части региона агитировал за проведение псевдореферендума. Кроме этого, он "сливал" врагу персональные данные участников движения сопротивления и помогал захватчикам "расквартироваться" в домах местных фермеров, выехавших из района.

Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, Служба безопасности сообщила о подозрении еще пяти враждебным пособникам, добровольно пошедшим на сотрудничество с врагом. Среди них – чиновники Херсонского горсовета и миграционной службы в Луганской области.