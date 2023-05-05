Мешканцю Одеси дали 15 років за збір розвідінформації про ППО та об'єкти енергетики (ФОТО)

Суд визнав мешканця Одеси винним у державній зраді за збір інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території області. Про це повідомляють обласна прокуратура та облуправління Служби безпеки України.

Чоловіка, якого українська спецслужба викрила як агента Федеральної служби безпеки Росії, завербованого після початку повномасштабного вторгнення, засудили за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів", - повідомляють в СБУ.

Вказано, що чоловік збирав інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів Збройних сил України, зокрема бойових позицій системи протиповітряної оборони та блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.

Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку, за даними слідства, планував передати представнику російської спецслужби та розраховував отримувати від ворога до 70 тисяч гривень на місяць.

Співробітники СБУ викрили його та затримали на наприкінці березня у ході спецоперації в Одесі. Зазначається, що це відбулося "під час передачі" представникам спецслужб РФ відеоматеріалу з дислокацією систем ППО за допомогою одного з месенджерів. Судячи з опублікованих фото, це сталося на парковці ТРЦ City Center на проспекті Небесної Сотні. Наразі ж підсудний перебуває під вартою.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що напередодні повідомлялося про вирок жителю Бахмута Донецької області, який, за даними СБУ, "зливав" російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону.