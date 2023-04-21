СБУ задержала адвоката, собиравшего для России данные о HIMARS (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности в Киеве задержали предателя, который шпионил в пользу РФ. Он собирал данные о реактивных системах HIMARS и картах "минных полей" возле Киева. Ему о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По данным следствия, подозреваемый – бывший работник прокуратуры, неуспешно прошедший аттестацию и уволенный из органов прокуратуры в 2021 году. В настоящее время он занимается адвокатской деятельностью. Он был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины, сообщает СБУ.

Правоохранители установили, что задержанный разведывал возможные боевые позиции реактивных систем HIMARS, места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Также пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины.

Предатель подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное вознаграждение за передачу секретных сведений. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

При обыске у коллаборанта обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.