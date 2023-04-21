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Преступность
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Передавал позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины

Передавал позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, корректировавшего российские воздушные атаки на Днепропетровщину. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно по "наводке" мужчины оккупанты пытались ударить по инфраструктуре Днепропетровщины в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мер на территории области.

Фото 2 — Передавал позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины

"По данным следствия, злоумышленником является житель Марганца, который в марте прошлого года вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. После этого он стал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. В первую очередь. он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300", – отметили в СБУ.

Там добавляют, что полученные сведения мужчина передавал своему сыну, входившему в состав российских оккупационных группировок и участвовавшему в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.

Для коммуникации с сыном изменник использовал один из мессенджеров.

Фото 3 — Передавал позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. 8 лет за решеткой проведет корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве.

Автор:
Светлана Манько