Передавал позиции ВСУ своему сыну-военнослужащему РФ: 15 лет за решеткой проведет житель Днепропетровщины

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, корректировавшего российские воздушные атаки на Днепропетровщину. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно по "наводке" мужчины оккупанты пытались ударить по инфраструктуре Днепропетровщины в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мер на территории области.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Марганца, который в марте прошлого года вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. После этого он стал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. В первую очередь. он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300", – отметили в СБУ.

Там добавляют, что полученные сведения мужчина передавал своему сыну, входившему в состав российских оккупационных группировок и участвовавшему в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.

Для коммуникации с сыном изменник использовал один из мессенджеров.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. 8 лет за решеткой проведет корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве.