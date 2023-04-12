15 лет за решеткой проведет агент ФСБ, скорректировавший 10 вражеских ударов по гражданским объектам Николаева

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины агента ФСБ, причастного к серии российских воздушных атак на Николаев. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по "наводке" злоумышленника в течение 26 - 30 июня прошлого года оккупанты совершили прицельные ракетные удары по десяти городским объектам.

Среди них – здания гражданской инфраструктуры.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в областном центре в июле прошлого года.

Во время обысков у злоумышленника обнаружена взрывчатка, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

"Установлено, что враждебным приспешником является местный житель, которого ФСБ привлекла к негласному сотрудничеству в мае прошлого года. Для вербовки враг использовал один из прокремлевских Телеграмм-каналов, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в собственных комментариях", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве добавляют, что для выполнения задач российской спецслужбы злоумышленник объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты.

Полученные файлы посылал кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание неправомерной отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. 8 лет за решеткой проведет корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве.