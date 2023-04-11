До 15 лет за решеткой проведут еще 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции ВСУ в Херсонской области

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще восьми участников оккупационных группировок страны-агрессора. Суд назначил захватчикам от 8 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боевых столкновений на восточном и южном фронтах.

В частности, среди осужденных – помощник гранатометчика так называемого "батальона призрак". С 2014 года он воевал против сил АТО, а после полномасштабного вторжения штурмовал города в Донецкой и Луганской областях. Во время одной из вражеских наступательных операций злоумышленник попал в плен вблизи Бахмута.

Также тюремные сроки получили два боевика из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ. Вместе с другими оккупантами они дежурили на российских блокпостах в захваченных городах Донецкой области, проводили артобстрелы позиций украинских войск на территории региона.

У еще одного злоумышленника была задача выявлять беспилотные летательные аппараты сил обороны на временно оккупированной территории Луганщины.

К 15 годам заключения также приговорен боевик, который в начале полномасштабного вторжения находился в тюрьме на территории временно захваченной части Донецкой области. Впоследствии захватчики предложили ему "амнистию" при условии вступления в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ. В течение 20 дней бывший заключенный участвовал в штурме Бахмута и попал там в плен.

Кроме того, реальный срок заключения получил житель Херсона, который в первый день полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону врага. Совместно с российскими военными из 56 полка воздушно-десантных войск РФ он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ на южном направлении.

Также на Полтавщине по материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорены два жителя Горловки, которые накануне 24 февраля 2022 года добровольно вступили в ряды оккупантов. Затем они участвовали в штурме населенных пунктов Донецкой области.

На основании собранных доказательств этих и других злоумышленников суд признал виновными по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконном вооруженном формировании, созданном на временно оккупированной территории);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевщины.