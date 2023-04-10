СБУ передала в суд дела против еще 56 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание ДНР и ЛНР" (СПИСОК)

Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении еще 56 депутатов Государственной думы России, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

Как напоминают в спецслужбе, 15 февраля 2022 они поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", действующих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. 22 февраля эти депутаты проголосовали уже за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между ними и страной-агрессором.

"На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь". Таким образом Кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - указывают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ инкриминировали российским депутатам часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Российским чиновникам грозит в Украине наказание в виде до 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры. Ведомство также приводит полный перечень указанных депутатов Госдумы:

Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;

Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;

Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;

Вторыгина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;

Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович, 13.02.1966 г.р.;

Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;

Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;

Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.;

Гасанов Джамаладин Набиевич, 05.08.1964 г.р.;

Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.;

Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.;

Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.;

Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.;

Глазкова Анжелика Егоровна, 28.12.68 г.р.;

Горячева Ксения Александровна, 16.05.96 г.р.;

Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20.09.69 г.р.;

Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23.07.72 г.р.;

Даванков Владислав Андреевич, 25.02.84 г.р.;

Делягин Михаил Геннадиевич, 18.03.68 г.р.;

Диденко Алексей Николаевич, 30.03.83 г.р.;

Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.58 г.р.;

Демин Александр Вячеславович, 23.09.88 г.р.;

Журова Светлана Сергеевна, 07.01.1972 г.р.;

Иванов Владимир Валерьевич, 10.02.1971 г.р.;

Ивлев Леонид Григорьевич, 01.05.1953 г.р.;

Игнатов Виктор Александрович, 15.10.1968 г.р.;

Игошин Игорь Николаевич, 11.12.1970 г.р.;

Ильиных Владимир Алексеевич, 20.05.1975 г.р.;

Ильтяков Александр Владимирович, 09.10.1971 г.р.;

Исаев Андрей Константинович, 01.10.1964 г.р.;

Кавинов Артем Александрович, 03.09.1969 г.р.;

Каденков Дмитрий Михайлович, 03.05.1972 г.р.;

Казаков Виктор Алексеевич, 04.04.1949 г.р.;

Казакова Ольга Михайловна, 30.05.1968 г.р.;

Калимуллин Рустам Галиуллович, 02.01.1958 г.р.;

Кара-оол Шолбан Валерьевич, 18.07.1966 г.р.;

Кармазина Раиса Васильевна, 09.01.1951 г.р.;

Картаполов Андрей Валерьевич 09.11.1963 г.р.;

Кастюкевич Игорь Юрьевич, 06.12.1976 г.р.;

Качкаев Павел Рюрикович, 04.10.1951 г.р.;

Квитка Иван Иванович, 04.05.1967 г.р.;

Кидяев Виктор Борисович, 09.07.1956 г.р.;

Кизеев Михаил Владимирович, 31.03.1978 г.р.;

Кирьянов Артем Юрьевич, 12.01.1977 г.р.;

Румянцев Никита Геннадиевич, 27.04.1988 г.р.;

Рябцева Жанна Анатольевна, 08.12.1977 г.р.;

Савельев Дмитрий Иванович, 25.05.1971 г.р.;

Савченко Олег Владимирович, 25.10.1966 г.р.;

Салаева Алла Леонидовна, 14.09.1979 г.р.;

Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;

Фаррахов Айрат Закиевич, 17.02.1968 г.р.;

Фетисов Вячеслав Александрович, 20.04.1958 г.р.;

Федяев Павел Михайлович, 31.07.1982 г.р.;

Фомичев Вячеслав Васильевич, 26.04.1965 г.р.;

Фролова Тамара Ивановна, 02.11.1959 г.р.;

Федоров Евгений Алексеевич, 11.05.1963 г.р.

Напомним, что ранее СБУ уже неоднократно сообщала о передаче в суд материалов в отношении депутатов Госдумы РФ с теми же обвинениями, в том числе 2 марта - в отношении 41 депутата, а 23 января - в отношении еще 55 таких депутатов. При этом еще в декабре были осуждены по этим же обвинениям депутат Госдумы Денис Майданов.

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