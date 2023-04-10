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СБУ передала в суд дела против еще 56 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание ДНР и ЛНР" (СПИСОК)
Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении еще 56 депутатов Государственной думы России, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.
Как напоминают в спецслужбе, 15 февраля 2022 они поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", действующих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. 22 февраля эти депутаты проголосовали уже за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между ними и страной-агрессором.
"На следующий день на основании принятых "договоров" главари террористов обратились к президенту РФ с просьбой оказать им "вооруженную помощь". Таким образом Кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - указывают в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи СБУ инкриминировали российским депутатам часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Российским чиновникам грозит в Украине наказание в виде до 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Расследование проводили сотрудники СБУ в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры. Ведомство также приводит полный перечень указанных депутатов Госдумы:
Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г.р.;
Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г.р.;
Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г.р.;
Вторыгина Елена Андреевна, 17.08.1957 г.р.;
Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович, 13.02.1966 г.р.;
Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г.р.;
Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г.р.;
Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г.р.;
Гасанов Джамаладин Набиевич, 05.08.1964 г.р.;
Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г.р.;
Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г.р.;
Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г.р.;
Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г.р.;
Глазкова Анжелика Егоровна, 28.12.68 г.р.;
Горячева Ксения Александровна, 16.05.96 г.р.;
Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20.09.69 г.р.;
Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23.07.72 г.р.;
Даванков Владислав Андреевич, 25.02.84 г.р.;
Делягин Михаил Геннадиевич, 18.03.68 г.р.;
Диденко Алексей Николаевич, 30.03.83 г.р.;
Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.58 г.р.;
Демин Александр Вячеславович, 23.09.88 г.р.;
Журова Светлана Сергеевна, 07.01.1972 г.р.;
Иванов Владимир Валерьевич, 10.02.1971 г.р.;
Ивлев Леонид Григорьевич, 01.05.1953 г.р.;
Игнатов Виктор Александрович, 15.10.1968 г.р.;
Игошин Игорь Николаевич, 11.12.1970 г.р.;
Ильиных Владимир Алексеевич, 20.05.1975 г.р.;
Ильтяков Александр Владимирович, 09.10.1971 г.р.;
Исаев Андрей Константинович, 01.10.1964 г.р.;
Кавинов Артем Александрович, 03.09.1969 г.р.;
Каденков Дмитрий Михайлович, 03.05.1972 г.р.;
Казаков Виктор Алексеевич, 04.04.1949 г.р.;
Казакова Ольга Михайловна, 30.05.1968 г.р.;
Калимуллин Рустам Галиуллович, 02.01.1958 г.р.;
Кара-оол Шолбан Валерьевич, 18.07.1966 г.р.;
Кармазина Раиса Васильевна, 09.01.1951 г.р.;
Картаполов Андрей Валерьевич 09.11.1963 г.р.;
Кастюкевич Игорь Юрьевич, 06.12.1976 г.р.;
Качкаев Павел Рюрикович, 04.10.1951 г.р.;
Квитка Иван Иванович, 04.05.1967 г.р.;
Кидяев Виктор Борисович, 09.07.1956 г.р.;
Кизеев Михаил Владимирович, 31.03.1978 г.р.;
Кирьянов Артем Юрьевич, 12.01.1977 г.р.;
Румянцев Никита Геннадиевич, 27.04.1988 г.р.;
Рябцева Жанна Анатольевна, 08.12.1977 г.р.;
Савельев Дмитрий Иванович, 25.05.1971 г.р.;
Савченко Олег Владимирович, 25.10.1966 г.р.;
Салаева Алла Леонидовна, 14.09.1979 г.р.;
Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г.р.;
Фаррахов Айрат Закиевич, 17.02.1968 г.р.;
Фетисов Вячеслав Александрович, 20.04.1958 г.р.;
Федяев Павел Михайлович, 31.07.1982 г.р.;
Фомичев Вячеслав Васильевич, 26.04.1965 г.р.;
Фролова Тамара Ивановна, 02.11.1959 г.р.;
Федоров Евгений Алексеевич, 11.05.1963 г.р.
Напомним, что ранее СБУ уже неоднократно сообщала о передаче в суд материалов в отношении депутатов Госдумы РФ с теми же обвинениями, в том числе 2 марта - в отношении 41 депутата, а 23 января - в отношении еще 55 таких депутатов. При этом еще в декабре были осуждены по этим же обвинениям депутат Госдумы Денис Майданов.
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