СБУ передала до суду справи проти ще 56 депутатів Держдуми РФ, що голосували за "визнання ДНР та ЛНР" (СПИСОК)

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно ще 56 депутатів Державної думи Росії, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

Як нагадують у спецслужбі, 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", що діють у окупованих районах Донецької та Луганської областей. 22 лютого ці депутати проголосували вже за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між ними й країною-агресором.

"Наступного дня на підставі ухвалених "договорів" ватажки терористів звернулися до президента РФ з проханням надати їм "збройну допомогу". Таким чином Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії", - вказують в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ інкримінували російським депутатам частину 3 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Російським посадовцям загрожує в Україні покарання у вигляді до 15 років ув’язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях за процесуального керівництва органів прокуратури. Відомство також наводить повний перелік зазначених депутатів Держдуми:

Боярський Сергій Михайлович, 24.01.1980 р.н.;

Виборний Анатолій Борисович, 08.06.1965 р.н.;

Вороновський Анатолій Володимирович, 28.12.1966 р.н.;

Вторигіна Олена Андріївна, 17.08.1957 р.н.;

Гаджієв Абдулхакім Кутбудінович, 13.02.1966 р.н.;

Гаджієв Мурад Станіславович, 31.07.1961 р.н.;

Гаджієв Руслан Гаджиєвич, 29.08.1978 р.н.;

Гарін Олег Володимирович, 26.12.1973 р.н.;

Гасанов Джамаладін Набійович, 05.08.1964 р.н.;

Германова Ольга Михайлівна, 26.09.1961 р.н.;

Гетта Антон Олександрович, 29.04.1980 р.н.;

Гільмутдінов Дінар Загітович, 10.08.1969 р.н.;

Гільмутдінов Ільдар Ірекович, 03.09.1962 р.н.;

Глазкова Анжеліка Єгорівна, 28.12.68 р.н.;

Горячева Ксенія Олександрівна, 16.05.96 р.н.;

Григор’єв Юрій Інокентійович, 20.09.69 р.н.;

Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.72 р.н.;

Даванков Владислав Андрійович, 25.02.84 р.н.;

Дєлягін Михайло Геннадійович, 18.03.68 р.н.;

Діденко Олексій Миколайович, 30.03.83 р.н.;

Дмітрієва Оксана Генріхівна, 03.04.58 р.н.;

Дьомин Олександр В’ячеславович, 23.09.88 р.н.;

Журова Світлана Сергіївна, 07.01.1972 р.н.;

Іванов Володимир Валерійович, 10.02.1971 р.н.;

Івлєв Леонід Григорович, 01.05.1953 р.н.;

Ігнатов Віктор Олександрович, 15.10.1968 р.н.;

Ігошин Ігор Миколайович, 11.12.1970 р.н.;

Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р.н.;

Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р.н.;

Ісаєв Андрій Костянтинович, 01.10.1964 р.н.;

Кавінов Артем Олександрович, 03.09.1969 р.н.;

Кадєнков Дмитро Михайлович, 03.05.1972 р.н.;

Казаков Віктор Олексійович, 04.04.1949 р.н.;

Казакова Ольга Михайлівна, 30.05.1968 р.н.;

Калімуллін Рустам Галіуллович, 02.01.1958 р.н.;

Кара-оол Шолбан Валерйович, 18.07.1966 р.н.;

Кармазіна Раїса Василівна, 09.01.1951 р.н.;

Картаполов Андрій Валерійович 09.11.1963 р.н.;

Кастюкевич Ігор Юрійович, 06.12.1976 р.н.;

Качкаєв Павло Рюрикович, 04.10.1951 р.н.;

Квітка Іван Іванович, 04.05.1967 р.н.;

Кідяєв Віктор Борисович, 09.07.1956 р.н.;

Кізєєв Михайло Володимирович, 31.03.1978 р.н.;

Кір’янов Артем Юрійович, 12.01.1977 р.н.;

Румянцев Микита Геннадійович, 27.04.1988 р.н.;

Рябцева Жанна Анатоліївна, 08.12.1977 р.н.;

Савельєв Дмитро Іванович, 25.05.1971 р.н.;

Савченко Олег Володимирович, 25.10.1966 р.н.;

Салаєва Алла Леонідівна, 14.09.1979 р.н.;

Сімігін Павло Володимирович, 26.07.1968 р.н.;

Фаррахов Айрат Закієвич, 17.02.1968 р.н.;

Фєтісов В’ячеслав Олександрович, 20.04.1958 р.н.;

Фєдяєв Павло Михайлович, 31.07.1982 р.н.;

Фомічьов В’ячеслав Васильович, 26.04.1965 р.н.;

Фролова Тамара Іванівна, 02.11.1959 р.н.;

Фьодоров Євгеній Олексійович, 11.05.1963 р.н.

Нагадаємо, що раніше СБУ вже неодноразово повідомляла про передачу до суду матеріалів щодо депутатів Держдуми РФ з тими ж обвинуваченнями, зокрема 2 березня - щодо 41 депутата, а 23 січня - щодо ще 55 таких депутатів. При цьому ще в грудні було засуджено за цими ж обвинуваченнями депутата Держдуми Дениса Майданова.

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