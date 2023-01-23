Будут судить 55 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости псевдореспублик "ЛНР/ДНР"

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 55 депутатов Госдумы России, способствовавших развязыванию полномасштабной войны против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 15 февраля прошлого года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

"Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии", - напоминают в СБУ.

24 февраля РФ подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке.

Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - сообщили правоохранители.

Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении депутатов Госдумы РФ.

Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - подытожили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ собрала дополнительные материалы и возбудила новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева.