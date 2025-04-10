Прямое попадание: РФ полностью уничтожила часть складов Biosphere в Днепре

В результате ракетного удара России по Днепру 10 апреля была полностью уничтожена часть складов корпорации Biosphere Corporation – одного из лидеров на рынке производства и дистрибуции товаров для дома.

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Об этом сообщил основатель и СЭО компании Андрей Здесенко.

По его словам, атака стала прямым попаданием, в результате чего возник масштабный пожар, который угрожал переброситься на производственные мощности компании. В результате обстрела погиб один сотрудник, также ранены. На месте трагедии работают спасатели, медики и пожарные.

Несмотря на постоянные риски атак, часть производства и складов были заранее перемещены в другие объекты в Украине, однако потери компании остаются значительными. Руководство уже оценивает масштабы ущерба.

Biosphere Corporation работает в Украине более 25 лет. В продуктовом портфеле компании — более 1 000 наименований товаров под 16 собственными торговыми марками, в частности, "Фрекен БОК", Smile, Vortex, Novita, Lady Cotton, а также импортные бренды TORK, Selpak, Fantom.

Предприятия корпорации находятся в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях. Логистические центры компании охватывают более 30 тыс. кв. м. Совместно с французским Groupe Lemoine компания владеет заводом в Эстонии.

В 2025 году корпорация планировала увеличить выручку минимум до 8,5 млрд грн, в том числе за счет развития собственного производства чая Graff, в которое уже инвестировано около 5 млн евро.

Совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал, что в течение месяца 100% прибыли со всех товаров "Биосферы" на ROZETKA будут перечисляться на восстановление складов компании.

"Несмотря на войну, работа кипела, создавались новые продукты, строились планы на будущее. Сегодня Россия атаковала предприятие. Решила "освободить" от подгузников, влажных салфеток, фольги и пергамента для пасхальных куличей", — отреагировала на атаку министр экономики Юлия Свириденко.

Корпорация "Биосфера" ведет свою деятельность в Украине более 25 лет. Ее основателем и СЭО является Андрей Здесенко. Самые известные торговые марки – "Фрекен БОК", Novita, Selpak, Smile и другие. Мощности компании представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, открытым производством в Тернополе, а также логистическими комплексами площадью 30 тыс. кв. м.

Добавим, "Биосфера" планирует через пять-семь лет вывести свои акции на биржу и довести оценку компании до $1 млрд, в том числе за счет длительной международной экспансии.