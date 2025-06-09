Российская атака уничтожила магазин EVA в Киеве: ущерб оценивается более чем в 5 миллионов гривен

В результате очередной российской атаки полностью разрушен магазин сети EVA в Киеве. По предварительным оценкам компании, потери составляют не менее 5 миллионов гривен — речь идет об уничтоженном товаре, торговом оборудовании и инвестициях в арендуемое помещение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение AIN.UA.

Комментируя ситуацию, в EVA заявили, что из соображений безопасности мы воздерживаются от разглашения точного адреса поврежденного магазина к официальным сообщениям от военной администрации.

Компания подсчитывает окончательный ущерб и заявляет о готовности возобновить работу, как только ситуация позволит. В EVA подчеркнули, что, несмотря на угрозу войны, продолжают снабжать украинцев необходимыми товарами по всей стране.

Кроме EVA от атаки пострадал и ТРЦ Cosmo Multimall. Как сообщает Киевская городская военная администрация, в связи с последствиями удара было перекрыто движение на участке улицы Вадима Гетьмана.

Добавим, в результате масштабной комбинированной атаки на Киев в ночь на 24 мая был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36.