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Киевский ТРЦ Blockbuster Mall пострадал от атаки дронов

обстрелы
Blockbuster Mall пострадал от атаки дронов |

В результате масштабной комбинированной атаки на Киев в ночь на 24 мая был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Общественное ".

Центр получил повреждения в результате падения обломков дронов-камикадзе, пробивших стеклянный купол на крыше здания.

Blockbuster Mall стал уже вторым торговым центром на Оболони, потерпевшим разрушения в этом месяце. Ранее повреждение получил ТРЦ Dream. В Blockbuster обломки дрона пробили крышу и повлекли за собой значительные разрушения внутри здания.

Были повреждены системы освещения, вентиляции, разбиты трубы. Больше всего пострадал верхний этаж центра — его магазины сейчас закрыты, продолжаются ремонтные работы.

О сумме ущерба пока не сообщается.

Комбинированная атака на Украину в ночь на 24 мая включала запуск 14 баллистических ракет и 250 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 ракет и 245 беспилотников. Основной целью атаки стал Киев, где в нескольких районах произошли масштабные пожары.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Соломенском и Оболонском районах зафиксировано повреждение жилых домов.

В Святошинском районе обстрел привел к возгоранию одноэтажного нежилого здания, в котором хранились лакокрасочные материалы. В общей сложности ранения получили 15 человек.

Автор:
Татьяна Гойденко