- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Київський ТРЦ Blockbuster Mall постраждав від атаки дронів
Унаслідок масштабної комбінованої атаки на Київ у ніч на 24 травня було пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема й торговельно-розважальний центр Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Громадське".
Центр отримав пошкодження в результаті падіння уламків дронів-камікадзе, які пробили скляний купол на даху будівлі.
Blockbuster Mall став уже другим торговим центром на Оболоні, який зазнав руйнувань цього місяця. Раніше пошкодження отримав ТРЦ Dream. У Blockbuster уламки дрона пробили дах і спричинили значні руйнування всередині будівлі.
Були пошкоджені системи освітлення, вентиляції, розбиті труби. Найбільше постраждав верхній поверх центру — його магазини наразі зачинені, тривають ремонтні роботи. Водночас частина магазинів на інших поверхах уже відновила роботу, і, за словами працівників, у ТРЦ знову з’явилися покупці.
Про суму збитків наразі не повідомляється.
Комбінована атака на Україну в ніч проти 24 травня включала запуск 14 балістичних ракет та 250 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ракет і 245 безпілотників. Основною ціллю атаки був Київ, де у кількох районах сталися масштабні пожежі.
Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Солом’янському та Оболонському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків.
У Святошинському районі обстріл призвів до займання одноповерхової нежитлової будівлі, в якій зберігались лакофарбові матеріали. Загалом поранень зазнали 15 осіб.