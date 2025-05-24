Київський ТРЦ Blockbuster Mall постраждав від атаки дронів

Унаслідок масштабної комбінованої атаки на Київ у ніч на 24 травня було пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема й торговельно-розважальний центр Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Громадське".

Центр отримав пошкодження в результаті падіння уламків дронів-камікадзе, які пробили скляний купол на даху будівлі.

Blockbuster Mall став уже другим торговим центром на Оболоні, який зазнав руйнувань цього місяця. Раніше пошкодження отримав ТРЦ Dream. У Blockbuster уламки дрона пробили дах і спричинили значні руйнування всередині будівлі.

Були пошкоджені системи освітлення, вентиляції, розбиті труби. Найбільше постраждав верхній поверх центру — його магазини наразі зачинені, тривають ремонтні роботи. Водночас частина магазинів на інших поверхах уже відновила роботу, і, за словами працівників, у ТРЦ знову з’явилися покупці.

Про суму збитків наразі не повідомляється.

Комбінована атака на Україну в ніч проти 24 травня включала запуск 14 балістичних ракет та 250 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ракет і 245 безпілотників. Основною ціллю атаки був Київ, де у кількох районах сталися масштабні пожежі.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Солом’янському та Оболонському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків.

У Святошинському районі обстріл призвів до займання одноповерхової нежитлової будівлі, в якій зберігались лакофарбові матеріали. Загалом поранень зазнали 15 осіб.