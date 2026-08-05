Росія вдарила по Києву та області балістикою: пожежі, руйнування, витік аміаку

Росія в ніч проти 5 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Унаслідок атаки є жертви, у кількох районах столиці та області спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки, склади, підприємства й логістичні комплекси, а в Голосіївському районі ліквідували витік аміаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій та голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Про масований ракетний удар

"На жаль, є поранені серед мирних жителів. На місцях працюють медики, усім постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо кількості поранених уточнюється", - написав вночі Ткаченко у Telegram.

У Броварському районі внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, а також торговельних та інших об'єктів.

У селі Калинівка Фастівського району через ворожий удар спалахнула пожежа на території одного з підприємств. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

У Бучанському районі внаслідок атаки зафіксовано пожежі на території логістичних комплексів. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілів.

Крім того, у Голосіївському районі стався витік аміаку, про це написав міський голова Віталій Кличко. Внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку. Було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини.

Зазначається, що наразі витік локалізовано силами рятувальників. Загрози для населення немає.

За оновленими даними, внаслідок нічної російської атаки на Київську область загинули 14 людей, ще 27 дістали поранення.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. Ще четверо мирних жителів загинули у Бучанському районі, одна людина - у Фастівському.

За інформацією ДСНС, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох - у Бучанському та одній - у Фастівському.

У Броварському районі масштабні пожежі охопили складські будівлі у Броварах, селищі Велика Димерка, а також селах Квітневе та Перемога. У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу транспортних засобів на території одного з підприємств.

У Бучанському районі триває гасіння складської будівлі у селі Чайки, тоді як у Софіївській Борщагівці пожежу на території логістичного підприємства вже ліквідовано.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс компанії "Малбі Фудс", яка є виробником шоколаду під брендом Millennium.