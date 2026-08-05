У Дніпрі через атаку РФ згорів склад виробника "Фрекен Бок"

Російський ударний безпілотник у ніч проти 4 серпня знищив склад корпорації “Біосфера” у Дніпрі, де зберігалася готова продукція брендів Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, “ЛайKit” і “Фрекен Бок”. Внаслідок пожежі повністю згоріла будівля площею 6 тис. кв. м.

Про це пише Delo.ua із посиланням на повідомлення компанії.

"Біосфера" втратила великий склад

У компанії повідомили, що під час повітряної тривоги працівники перебували в укритті, тому внаслідок атаки ніхто не постраждав. Попри роботу рятувальників, вогонь знищив склад, а також складську техніку, обладнання та частину запасів готової продукції. Наразі компанія оцінює завдані збитки.

Після атаки корпорація розпочала переналаштування логістики та перерозподіл складських потоків, щоб мінімізувати вплив втрати складу на свою діяльність. Виробничі майданчики продовжують працювати у штатному режимі, хоча щодо окремих товарних позицій можливі тимчасові затримки з постачанням.

"Ми продовжуємо працювати та виробляти товари, але з огляду на обставини просимо наших партнерів і клієнтів поставитися з розумінням щодо поставок окремих позицій асортименту", — повідомили у корпорації.

У "Біосфері" також нагадали, що це вже другий удар по підприємствах компанії за останні півтора року. У квітні 2025 року російська ракета влучила у комплекс компанії. Попри нові втрати, у корпорації запевнили, що мають план відновлення логістичних процесів і забезпечення безперервної роботи.

Про корпорацію

Корпорація "Біосфера" - один із найбільших українських виробників і дистриб'юторів товарів для дому, гігієни та професійного клінінгу. Компанію засновано у 1997 році в Дніпрі. Її засновником і генеральним директором є Андрій Здесенко.

"Біосфера" випускає продукцію під брендами "Фрекен Бок", Smile, Novita, PRO Service, Vortex, Eventa та іншими. Асортимент компанії представлений на понад 30 ринках світу.

Попри втрати, компанія продовжує роботу, відновлює логістичні процеси та забезпечує безперервне виробництво продукції.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс компанії "Малбі Фудс", яка є виробником шоколаду під брендом Millennium.