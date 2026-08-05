В Днепре из-за атаки РФ сгорел склад производителя "Фрекен Бок"

Российский ударный беспилотник в ночь на 4 августа уничтожил склад корпорации "Биосфера" в Днепре, где хранилась готовая продукция брендов Smile, PRO Service, Novita, Vortex, Eventa, "ЛайKit" и "Фрекен Бок". В результате пожара полностью сгорело здание площадью 6 тыс. кв. м.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение компании.

"Биосфера" потеряла большой склад

В компании сообщили, что во время воздушной тревоги работники находились в укрытии, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Несмотря на работу спасателей, огонь уничтожил склад, а также складскую технику, оборудование и запасы готовой продукции. Сейчас компания оценивает нанесенный ущерб.

После атаки корпорация приступила к перенастройке логистики и перераспределению складских потоков, чтобы минимизировать влияние потери состава на свою деятельность. Производственные площадки продолжают работать в штатном режиме, хотя по отдельным товарным позициям возможны временные задержки со снабжением.

"Мы продолжаем работать и производить товары, но в силу обстоятельств просим наших партнеров и клиентов отнестись с пониманием по поводу поставок отдельных позиций ассортимента", - сообщили в корпорации.

В "Биосфере" также напомнили, что это уже второй удар по предприятиям компании за последние полтора года. В апреле 2025 года российская ракета попала в комплекс компании. Несмотря на новые потери, корпорации заверили, что имеют план восстановления логистических процессов и обеспечения непрерывной работы.

О корпорации

Корпорация "Биосфера" – один из крупнейших украинских производителей и дистрибьюторов товаров для дома, гигиены и профессионального клининга. Компания основана в 1997 году в Днепре. Ее основателем и генеральным директором является Андрей Здесенко.

"Биосфера" выпускает продукцию под брендами "Фрекен Бок", Smile, Novita, PRO Service, Vortex, Eventa и другими. Ассортимент компании представлен более чем на 30 рынках мира.

Несмотря на потери, компания продолжает работу, возобновляет логистические процессы и обеспечивает непрерывное производство продукции.

Напомним, в результате российской атаки на Днепр значительные повреждения получил складской комплекс компании "Малби Фудс", которая является производителем шоколада под брендом Millennium.