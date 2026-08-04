Известный производитель мороженого сообщил об уничтожении склада из-за атаки РФ: что известно

В результате вражеской атаки был уничтожен складской комплекс украинского производителя мороженого "Ласунка". Пожар уничтожил готовую продукцию, подготовленную для поставки в магазины по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Обстрел уничтожил склад "Ласунка"

Представители компании сообщили, что из-за потери запасов в ближайшее время отдельные виды мороженого могут временно скрыться с полок магазинов. Производитель извинился перед покупателями и партнерами за возможные перебои со снабжением.

"Враг может уничтожить имущество или стены, но ему не сломить нашу устойчивость и доверие наших потребителей", - отметили в "Ласунке".

В компании подчеркнули, что, несмотря на значительные потери, продолжают работать над восстановлением производственных процессов и возвратом продукции в магазины.

Напомним, в результате российской атаки на Львов в ночь на 30 июля полностью уничтожена крафтовая винодельня Axis Wine. Компания лишилась производства и объявила сбор средств на восстановление, однако масштабы убытков пока не раскрывает.