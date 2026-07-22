РФ уничтожила основной склад Winetime: что известно о последствиях и убытках

В ночь на 19 июля в результате российского ракетного удара был уничтожен основной склад Winetime. По предварительным оценкам компании, потери товаров составляют 6 млн. евро, работники не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Winetime.

По данным компании, по склад ударили восемь российских ракет. В результате атаки объект был уничтожен.

Winetime входит в Asnova Holding. Компания работает с 2010 года, когда открыла первый магазин в Ивано-Франковске. В настоящее время сеть представлена в 15 регионах Украины.

В 2025 году доход Winetime составил 44,819 млн. евро. Из этой суммы 6,383 млн. евро компания уплатила в виде налогов.

Это не первая потеря бизнеса из-за российских атак. 6 октября 2022 ракета уничтожила магазин Winetime в Запорожье. В том же году Asnova Holding потеряла склады, принадлежавшие ее дочерним компаниям Ekol Logistics и Savservice. Тогдашние потери оценивали примерно в 3,916 млн. евро.

К концу 2026 года Winetime планировала открыть четыре новых магазина. После уничтожения основного состава эти планы оказались под вопросом.

В компании отметили, что сейчас команда ищет решения, позволяющие минимизировать последствия атаки и продолжить работу.

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередного массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.