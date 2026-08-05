Россия ударила по Киеву и области баллистикой: пожары, разрушения, утечка аммиака

Россия в ночь на 5 августа нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть жертвы, в нескольких районах столицы и области вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома, склады, предприятия и логистические комплексы, а в Голосеевском районе ликвидировали утечку аммиака.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

О массированном ракетном ударе

"К сожалению, ранены среди мирных жителей. На местах работают медики, всем пострадавшим предоставляется необходимая помощь. Информация о количестве раненых уточняется", - написал ночью Ткаченко в Telegram.

В Броварском районе в результате обстрела возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых и других объектов.

В селе Калиновка Фастовского района из-за вражеского удара вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

В Бучанском районе в результате атаки зафиксированы пожары на территории логистических комплексов. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрелов.

Кроме того, в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, об этом написал городской голова Виталий Кличко. В результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака. Была повреждена система, содержащая около 300 литров вещества.

Отмечается, что утечка локализована силами спасателей. Угрозы населению нет.

По обновленным данным, в результате ночной российской атаки на Киевскую область погибли 14 человек, еще 27 получили ранения.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе, где погибли девять человек. Еще четверо мирных жителей погибли в Бучанском районе, один человек – в Фастовском.

По информации ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском.

В Броварском районе масштабные пожары охватили складские здания в Броварах, поселке Большая Дымерка, а также селах Квитневое и Победа. В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожар транспортных средств на территории одного из предприятий.

В Бучанском районе продолжается тушение складского здания в селе Чайки, тогда как в Софиевской Борщаговке пожар на территории логистического предприятия уже ликвидирован.

Напомним, в результате российской атаки на Днепр значительные повреждения получил складской комплекс компании "Малби Фудс", которая является производителем шоколада под брендом Millennium.