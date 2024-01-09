Мінфін залучив понад 16,7 млрд гривень від розміщення ОВДП

9 січня Міністерство фінансів України успішно розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму майже 16,8 млрд гривень в еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 січня 2024 року до державного бюджету залучено 16,770 млрд гривень (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

В рамках цього аукціону інвесторам було запропоновано гривневі та валютні ОВДП на наступних умовах:

222 мільйона гривень під 16,80% з погашенням через 1 рік;

1,254 мільярда гривень під 17,60% з погашенням через 1,8 роки;

1,505 мільярда гривень під 18,60% з погашенням через 3,2 роки;

153 млн доларів під 4,66% з погашенням через 1 рік;

під 4,66% з погашенням через 1 рік; 190 млн євро під 2,50% з погашенням через 1,5 ріки;



У Мінфіні наголошують, що кошти від куплених облігацій будуть спрямовані на підтримку ЗСУ для забезпечення військових найнеобхіднішими речами, а саме – зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

"Придбавши військові облігації, ви також підтримаєте нашу економіку у воєнний час, щоб працювали підприємства та виплачувались зарплати, пенсії, соціальні виплати. Кожна куплена вами військова облігація – це інвестиція в поразку Росії, її неминучий крах та розпад, приємним бонусом до якого стануть до 19,5% річних", - пишуть у відомстві.

Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року Міністерство фінансів успішно розмістило ОВДП на суму понад 15,5 мільярда гривень.

Скільки грошей отримала Україна від продажу ОВДП

Додамо, що за інформацією НБУ, у 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – майже 818 млрд грн в еквіваленті

Додамо, що будь-який українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. А купити ОВДП можна як у додатку "Дія", так і звернувшись до комерційного банку.

Зауважимо, іноземні інвестори-фізичні особи відтепер можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої держпозики. Вони можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП так само, як зараз це роблять громадяни України. Втім, ця послуга буде недоступна резидентам Росії та Білорусі.