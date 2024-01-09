Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Мінфін залучив понад 16,7 млрд гривень від розміщення ОВДП

Мінфін залучив понад 16,7 млрд гривень від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів України успішно розмістило ОВДП на суму майже 16,8 млрд гривень. Фото: Мінфін

9 січня Міністерство фінансів України успішно розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму майже 16,8 млрд гривень в еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 січня 2024 року до державного бюджету залучено 16,770 млрд гривень (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

В рамках цього аукціону інвесторам було запропоновано гривневі та валютні ОВДП на наступних умовах:

  • 222 мільйона гривень під 16,80% з погашенням через 1 рік;
  • 1,254 мільярда гривень під 17,60% з погашенням через 1,8 роки;
  • 1,505 мільярда гривень під 18,60% з погашенням через 3,2 роки;
  • 153 млн доларів під 4,66% з погашенням через 1 рік;
  • 190 млн євро під 2,50% з погашенням через 1,5 ріки;
Фото 2 — Мінфін залучив понад 16,7 млрд гривень від розміщення ОВДП

У Мінфіні наголошують, що кошти від куплених облігацій будуть спрямовані на підтримку ЗСУ для забезпечення військових найнеобхіднішими речами, а саме – зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами.

"Придбавши військові облігації, ви також підтримаєте нашу економіку у воєнний час, щоб працювали підприємства та виплачувались зарплати, пенсії, соціальні виплати. Кожна куплена вами військова облігація – це інвестиція в поразку Росії, її неминучий крах та розпад, приємним бонусом до якого стануть до 19,5% річних", - пишуть у відомстві.

Нагадаємо, 31 жовтня 2023 року Міністерство фінансів успішно розмістило ОВДП на суму понад 15,5 мільярда гривень.

Скільки грошей отримала Україна від продажу ОВДП 

Додамо, що за інформацією НБУ, у 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – майже 818 млрд грн в еквіваленті

Додамо, що будь-який українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. А купити ОВДП можна як у додатку "Дія", так і звернувшись до комерційного банку.

Зауважимо, іноземні інвестори-фізичні особи відтепер можуть онлайн купувати українські облігації внутрішньої держпозики. Вони можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП так само, як зараз це роблять громадяни України. Втім, ця послуга буде недоступна резидентам Росії та Білорусі.

Автор:
Тетяна Гойденко