В первой половине 2024 года ставки по ОВГЗ значительно не изменятся - оцінки ICU

В ближайшие месяцы не произойдет заметного снижения ставок по ОВГЗ, потому что этот тренд уже отыграл во втором полугодии 2023 года в ответ на постепенное снижение учетной ставки НБУ. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Так что аналитик ожидает, что до конца 2024-го ставки по ОВГЗ будут составлять:

около 15.5% – для коротких выпусков до 12 месяцев,

17-17.5% – для более длинных бумаг.

Для сравнения: в начале 2023 года ставки по длинным ОВГЗ находились на уровне 19-21%.

В ICU считают, что в январе-феврале может быть небольшая коррекция ставок в ответ на снижение учетной ставки НБУ в декабре, но в дальнейшем падение доходности ОВГЗ приостановится до второй половины 2024 года.

В прошлом году из-за резкого замедления инфляции в 2023 году НБУ постепенно снижал учетную ставку, дойдя с 25% до 15%. Так что Ваврищук говорит, что в ближайшее время у регулятора уже мало возможностей для дальнейшего снижения ставки.

"НБУ будет оставаться консервативным в своих решениях и не будет делать новых шагов по крайней мере до второй половины 2024-го. Высокий уровень учетной ставки должен поддержать высокие коммерческие ставки по гривневым инструментам, чтобы создать для домохозяйств и бизнеса достаточно стимулов удерживать собственные сбережения в гривне. Это важно предпосылка для медленной контролируемой девальвации гривны, которую, по нашему мнению, будет осуществлять НБУ в этом году", – объясняет эксперт.

По оценкам ICU НБУ может символически снизить ставку на 100-200 б.п. только во второй половине 2024 года, если инфляция и ситуация на валютном рынке будут оставаться под контролем.

Напомним, 9 января Министерство финансов Украины успешно разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 16,8 млрд гривен в эквиваленте.