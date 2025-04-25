Україна отримає від ЄС 22,6 млн євро на зміцнення ядерної та радіаційної безпеки

Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на проєкти у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту, які будуть впроваджені протягом п'ятирічного періоду.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, відповідний проєкт Угоди про внесок 2024/2025 погодили у рамках засідання Наглядової ради із впровадження в Україні Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.

На зустрічі міністр захисту довкілля Світлана Гринчук спільно з представниками Єврокомісії Яном Панеком та Інте Стокманном обговорили поточні і майбутні потреби, а також стан виконання проєктів міжнародної технічної допомоги у сфері ядерної безпеки.

Які проєкти буде профінансовано:

забезпечення резервного енергопостачання для безперебійної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного захоронення радіоактивних відходів ;

для безперебійної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівництво необхідної інфраструктури для належного ; створення системи раннього виявлення лісових пожеж в зоні відчуження;

в зоні відчуження; облаштування сучасної аналітичної лабораторії для аналізу радіоактивних матеріалів в м. Чорнобиль . Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українськими та міжнародними експертами в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки;

. Така лабораторія стане частиною Чорнобильського наукового хабу, який надаватиме підтримку українськими та міжнародними експертами в науково-дослідній діяльності в галузі ядерної безпеки; відновлення функціонування автоматизованої системи радіаційного моніторингу зони відчуження , яка була пошкоджена Росією під час окупації ЧАЕС;

, яка була пошкоджена Росією під час окупації ЧАЕС; створення національної Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ.

всієї території України, та її інтеграції з Європейською платформою обміну радіологічними даними (EURDEP), Системою обміну терміновою радіологічною інформацією Європейського співтовариства (ECURIE), Міжнародною інформаційною системою радіаційного моніторингу (IRMIS), якою керує МАГАТЕ. забезпечення персоналу підприємств зони відчуження належними сучасними умовами перевезення та проживання на території зони відчуження , а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях;

, а також засобами індивідуального захисту та дезактивації в аварійних ситуаціях; сприяння гармонізації українського законодавства з нормами Євратома, як однієї з умов вступу України до ЄС тощо.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував можливість передачі Запорізької АЕС під контроль США. Він підкреслив, що Україна готова співпрацювати зі США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія. Однак попри те, що було багато повідомлень про партнерство з різних каналів, офіційної пропозиції президент не отримував.