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НБУ отозвал лицензию у финкомпании и наказал еще шесть учреждений

НБУ
НБУ отозвал лицензию у финкомпании и наказал еще шесть учреждений

Национальный банк Украины принял решение о применении мер влияния к шести финансовым компаниям и одному ломбарду. Одно из учреждений полностью лишили лицензии на работу, другим вынесли письменные оговорки и обязали исправить нарушения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кого лишили лицензии

Регулятор отозвал лицензию на деятельность финансовой компании (с правом выдавать кредиты и заниматься факторингом) у ООО "ФК Дастер Капитал".

Основанием явились результаты плановой инспекционной проверки, проведенной в апреле-июне 2026 года. Нацбанк выявил признаки рисковой деятельности, угрожающей клиентам и кредиторам. Среди зафиксированных нарушений:

  • совершение операций без экономического смысла и сделок с признаками фиктивности;
  • искривление данных в отчетности более чем на 10% и более чем на 50% от минимального капитала;
  • сокрытие или несвоевременное внесение сведений об операциях в учетных системах более семи дней подряд;
  • повторные нарушения пруденциальных нормативов за последние полгода.

Оговорки и требования устранить недостатки

Письменные оговорки за нарушение правил корпоративного управления и внутреннего контроля получили три учреждения: ООО "ФК "Прометей Финанс", ООО "Веллфин" и ООО "Профит Файненс".

Требования устранить выявленные при надзоре нарушения получили:

  • ООО "ФК "Олимп" и ООО "Трейд Фактор У" — из-за неподачи в установленный срок отчетов об уверенности годовых данных за 2025 год;
  • ПО "Ломбард "Черкасская ссуда" — из-за непредоставления регулятору обязательной информации, документов и объяснений.

Все финансовые компании и ломбард, по которым вынесены оговорки или требования, обязаны исправить недостатки и привести деятельность в соответствие с законодательством до 24 ноября 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал платежное учреждение на 680 тыс. грн и применил санкции к еще пяти компаниям. Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: трем компаниям объявил письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.

Автор:
Максим Кольц

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