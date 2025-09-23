В Україні видали першу авторизацію на експлуатацію митного складу

Вперше в Україні реалізовано механізм авторизації на експлуатацію митного складу. Першою компанією, що отримала відповідну авторизацію, стало підприємство з Київщини, розташоване у зоні діяльності митного поста "Південний".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що це важливий крок на шляху до повноцінного впровадження сучасної системи митного регулювання, заснованої на європейських стандартах.

Процедура авторизації митних складів і складів тимчасового зберігання стартувала 19 квітня 2025 року. Вона передбачає надання авторизації підприємствам, які відповідають чітко визначеним критеріям та умовам.

Зокрема, для отримання авторизації необхідне підтвердження дотримання податкового й митного законодавства, наявність усіх необхідних документів, належне облаштування об’єкта та відсутність податкової заборгованості.

Подача заяви на отримання авторизації здійснюється суб’єктом господарювання до тієї митниці, в зоні діяльності якої розташований склад. У подальшому підприємство проходить процедуру перевірки відповідності встановленим вимогам, після чого приймається рішення щодо видачі відповідного документу.

Такий підхід гарантує прозорість і об’єктивність процесу, а також сприяє формуванню сприятливих умов для розвитку бізнесу.

Нагадаємо, в Україні оновлюють технічне оснащення митниць і посилюють захист інформації.