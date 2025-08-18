В Україні оновлюють технічне оснащення митниць і посилюють захист інформації

Державна митна служба України повідомила про виконання 24 з 43 рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за підсумками аудиту ефективності на тему "Забезпечення реалізації державної митної політики в умовах воєнного стану".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Проблеми, виявлені аудитом

Аудит діяльності митних органів у 2022-2023 роках засвідчив, що попри виконання основних функцій, митниця мала серйозні недоліки. Її технічне забезпечення було застарілим: значна частина обладнання вичерпала свій ресурс, а автоматизація процедур була недостатньою.

На багатьох пунктах пропуску бракувало скануючих систем, а на деяких вони працювали в тестовому режимі. Крім того, працівники митниць нерідко не мали належної підготовки для роботи з сучасною технікою, а інформаційно-комунікаційні системи не забезпечували повної автоматизації.

Результати виконаних рекомендацій

У відповідь на виявлені проблеми, митна служба вжила низку заходів. Насамперед, було удосконалено стратегічне планування. Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою до 2030 року, а також середньостроковий план заходів з реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

Оновлюється і нормативна база: Держмитслужба затвердила нові порядки щодо забезпечення, обліку та використання технічних засобів митного контролю. Було проаналізовано стан наявних скануючих систем, виявлено пошкоджене або відсутнє обладнання, за фактами чого відкрито кримінальні провадження. Також надано пропозиції щодо перерозподілу сканерів.

Для підвищення прозорості був удосконалений облік податкових повідомлень-рішень, що допомагає контролювати погашення донарахованих грошових зобов’язань. Крім того, були затверджені нові порядки для публічних закупівель, а посадові особи пройшли відповідне навчання.

Посилено увагу до питання захисту інформації: проведено державну експертизу та отримано атестати відповідності для ключових систем. Для підвищення якості послуг для бізнесу запроваджено електронну форму опитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на офіційному вебпорталі Держмитслужби.

Рахункова палата продовжує контроль за виконанням решти 19 рекомендацій і надалі інформуватиме суспільство про прогрес.

Додамо, українсько-польський кордон отримає чотири нові сканери з ШІ. Це обладнання призначене для посилення митного контролю на кордоні з Польщею. Нове обладнання буде розміщено на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".