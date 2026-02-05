Конфісковані авто, техніка та тютюн: митниця передала на оборону майно на 810 млн грн

Державна митна служба України передала на потреби Збройних Сил та правоохоронних органів конфісковані товари та транспортні засоби загальною вартістю понад 810 млн грн, включно з автомобілями, комп’ютерною технікою, військовим майном та продуктами харчування.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресцентр Держмитслужби.

Конфісковані товари для оборони

Серед переданого майна найбільше – 1 514 автомобілів на 291 млн грн, майно військового призначення на 87,1 млн грн та запчастини до автомобілів на 81,6 млн грн. Також передали 1,94 млн пачок цигарок на 48,4 млн грн та інші тютюнові вироби на 3 млн грн, 14 054 одиниці комп’ютерної техніки на 43,8 млн грн, одяг і взуття на 42,2 млн грн, 1 891 мобільний телефон на 33,2 млн грн та 11 480 одиниць побутової техніки на 26,6 млн грн.

Крім того, до передачі увійшли 3 976 генераторів, акумуляторів та сонячних батарей на 17,9 млн грн, побутова хімія та засоби гігієни на 15,8 млн грн, лісоматеріали на 15,4 млн грн, продукти харчування на 9,4 млн грн, медичні вироби на 6 млн грн, а також літак і два гвинтокрили вартістю 4,9 млн грн, навушники на 5,1 млн грн, годинники на 3,7 млн грн та інші категорії майна на 77,5 млн грн.

Основними отримувачами конфіскату стали Міністерство оборони України – 544,6 млн грн, Міністерство внутрішніх справ – 142 млн грн, Державна прикордонна служба – 74,9 млн грн, обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн, Служба безпеки України – 9,8 млн грн, інші отримувачі – 29,5 млн грн.

Ця передача конфіскованого майна допомагає зміцнити обороноздатність держави та забезпечити правоохоронні органи необхідними ресурсами.

Нагадаємо, з початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. У межах 1 511 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 мільйонів гривень. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень.