Конфискованные авто, техника и табак: таможня передала на оборону имущество на 810 млн грн

гривны
Гостаможня поддерживает армию / Shutterstock

Государственная таможенная служба Украины передала на нужды Вооруженных Сил и правоохранительных органов конфискованные товары и транспортные средства общей стоимостью более 810 млн грн, включая автомобили, компьютерную технику, военное имущество и продукты питания.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Гостаможслужбы.

Конфискованные товары для обороны

Среди переданного имущества больше - 1 514 автомобилей на 291 млн грн, имущество военного назначения на 87,1 млн грн и запчасти к автомобилям на 81,6 млн грн. Также передали 1,94 млн пачек сигарет на 48,4 млн грн и другие табачные изделия на 3 млн грн, 14 054 единицы компьютерной техники на 43,8 млн грн, одежду и обувь на 42,2 млн грн, 1 891 мобильный телефон на 33,2 млн грн и 11 460

Кроме того, в передачу вошли 3 976 генераторов, аккумуляторов и солнечных батарей на 17,9 млн грн, бытовая химия и средства гигиены на 15,8 млн грн, лесоматериалы на 15,4 млн грн, продукты питания на 9,4 млн грн, медицинские изделия на 6 млн грн, а также самолет и два 5,1 млн. грн., часы на 3,7 млн. грн. и другие категории имущества на 77,5 млн. грн.

Основными получателями конфиската стали Министерство обороны Украины – 544,6 млн. грн., Министерство внутренних дел – 142 млн. грн., Государственная пограничная служба – 74,9 млн. грн., областные военные администрации – 13,6 млн. грн., Служба безопасности Украины – 9,8 млн. грн., другие получатели – 29,5 млн. грн.

Эта передача конфискованного имущества помогает укрепить обороноспособность государства и обеспечить правоохранительные органы необходимыми ресурсами.

Напомним, с начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4095 нарушений таможенных правил. В пределах 1511 дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 миллионов гривен. Общая сумма правонарушений составляет 5,7 млрд грн.

Ольга Опенько