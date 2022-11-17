Суд у Гаазі заочно засудив Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення за збиття MH17

Окружний суд Гааги визнав винними у збитті пасажирського боїнга MH17 колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала, а на час збиття літака полковника збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського (усі - громадяни РФ) та українця Леоніда Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Усіх трьох злочинців засудили до довічного позбавлення волі, а також зобов'язали виплатити 16 млн євро компенсації рідним загиблих у збитому МН17.

Суддя зазначив, що метою запуску ракети, що збила Boeing, був військовий літак, цивільний лайнер помилково збили. Також з'ясувалося, що обвинувачені у справі MH17 не були єдиною групою, як стверджувала прокуратура, але мали відношення до застосування ЗРК "Бук", з якого була запущена ракета по МН17.

Дубинський організував перевезення ЗРК, Гіркін займався установкою ЗРК, а також постачанням зброї, він же вів переговори з відповідальними особами у Росії. Всіх трьої суд визнав винними у вбивстві 298 людей - пасажирів МН17.

При цьому підполковника Олега Пулатова суд виправдав. Він був четвертим обвинуваченим по цій справі. Суд не зміг встановити, що він має таку ж роль у запуску ракети, як троє інших підозрюваних.

Гіркін, Харченко та Дубинський, а також сторона захисту не були присутні в залі засідання під час оголошення вироку. Тобто їх засудили заочно.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Гаазького суду, написавши у Twitter: "Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим".

Суд у Гаазі також ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року. Тобто Росія мала “повний контроль” над бойовиками.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.