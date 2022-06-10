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У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого Boeing над Донецькою областю
У причетності до падіння Boeing MH17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році, звинувачують трьох росіян та одного громадянина України, який перейшов на бік бойовиків. 10 червня, через 8 років, завершився судовий процес у цій справі.
Про це повідомила Об'єднана міжнародна група кримінальних розслідувань MH17 у Twitter.
Уточнюємо, що оголошення вироку обвинуваченим очікується у листопаді чи грудні 2022 року. Зазначимо, що прокуратура Нідерландів вимагала довічний термін для обвинувачених у причетності до краху Boeing MH17.
Нагадаємо, авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 влітку 2014 року за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години і 49 хвилин після зльоту був збитий ракетою серії 9М38, випущеної з зеніту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Звинувачення виходить із того, що метою удару був український військовий літак, а не цивільний лайнер, але впевнено, що це не змінює суті звинувачень із погляду кримінального кодексу Нідерландів.
Частини літака впали у районі населених пунктів Грабове, Розсипне, Петропавлівка Донецької області. Внаслідок пригоди загинули всі, хто перебував на його борту, — 298 людей, переважно громадяни Нідерландів.