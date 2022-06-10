У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого Boeing над Донецькою областю

У причетності до падіння Boeing MH17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році, звинувачують трьох росіян та одного громадянина України, який перейшов на бік бойовиків. 10 червня, через 8 років, завершився судовий процес у цій справі.

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Про це повідомила Об'єднана міжнародна група кримінальних розслідувань MH17 у Twitter.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

Уточнюємо, що оголошення вироку обвинуваченим очікується у листопаді чи грудні 2022 року. Зазначимо, що прокуратура Нідерландів вимагала довічний термін для обвинувачених у причетності до краху Boeing MH17.

Нагадаємо, авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 влітку 2014 року за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години і 49 хвилин після зльоту був збитий ракетою серії 9М38, випущеної з зеніту.

Звинувачення виходить із того, що метою удару був український військовий літак, а не цивільний лайнер, але впевнено, що це не змінює суті звинувачень із погляду кримінального кодексу Нідерландів.

Частини літака впали у районі населених пунктів Грабове, Розсипне, Петропавлівка Донецької області. Внаслідок пригоди загинули всі, хто перебував на його борту, — 298 людей, переважно громадяни Нідерландів.