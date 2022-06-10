В Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому Boeing над Донецкой областью

В причастности к крушению Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, обвиняют троих россиян и одного гражданина Украины, перешедшего на сторону боевиков. 10 июня, спустя 8 лет, завершился судебный процесс по этому делу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила Объединенная международная группа уголовных расследований MH17 в Twitter.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

Уточняем, что оглашение приговора обвиняемым ожидается в ноябре и декабре 2022 года. Отметим, что прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненный срок для обвиняемых в причастности к крушению Boeing MH17.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 летом 2014 года по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.

Части самолета упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка Донецкой области. В результате происшествия погибли все находившиеся на его борту — 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов.