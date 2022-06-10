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В Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому Boeing над Донецкой областью
В причастности к крушению Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, обвиняют троих россиян и одного гражданина Украины, перешедшего на сторону боевиков. 10 июня, спустя 8 лет, завершился судебный процесс по этому делу.
Об этом сообщила Объединенная международная группа уголовных расследований MH17 в Twitter.
Уточняем, что оглашение приговора обвиняемым ожидается в ноябре и декабре 2022 года. Отметим, что прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненный срок для обвиняемых в причастности к крушению Boeing MH17.
Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 летом 2014 года по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.
Части самолета упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка Донецкой области. В результате происшествия погибли все находившиеся на его борту — 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов.