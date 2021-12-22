Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для четверых фигурантов дела о крушении MH17

Прокуратура требует приговорить четверых фигурантов дела о крушении самолета “Малайзийских авиалиний” MH17— Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко — к пожизненному заключению.

Об этом объявил представитель прокуратуры Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения по делу MH17.

"Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих — родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17. Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым", — цитирует ВВС слова прокурора.

Отметим, 20 декабря в Нидерландах начался новый этап судебного процесса по делу о сбитом гражданском лайнере "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний".

Группа прокуроров, ведущих это дело, начала представлять заключение о виновности четверых подсудимых. Это три гражданина России: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Суд проходит заочно, обвиняемые на процесс не явились. Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.

Обвинительное заключение состоит из нескольких частей: в понедельник сторона обвинения начала с рассказа о ходе расследования, сборе и проверке улик, в том числе подлинности перехваченных телефонных переговоров между другими фигурантами дела.

Далее обвинение на процессе сосредоточилось на роли подсудимых, начав с их активной причастности к боевым действиям на востоке Украины и предоставив телефонные переговоры и другие свидетельства того, что обвиняемые, прежде всего Игорь Гиркин, просили военной помощи в России для защиты от авиаударов со стороны украинской армии. Россия свою причастность к трагедии MH17 отрицает.

Также прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе с погибшим, детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", — сказала генеральный прокурор Нидерландов Биргит ван Руссел.

Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро. К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.

Самолет компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в районе военных действий между Вооруженными силами Украины и сепаратистами. В результате погибли 298 человек.

По убеждению прокуратуры Нидерландов, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР".

Обвинение исходит из того, что целью стрелявших был украинский военный самолет, а не гражданский лайнер, но уверено, что это не меняет сути обвинений с точки зрения уголовного кодекса Нидерландов.

Европейский суд по правам человека отложил до 26 января 2022 года следующее слушание по вопросу о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России", касающегося событий на Донбассе, в частности сбития самолета рейса MH17.