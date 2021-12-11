Украинский фильм "Клондайк" о катастрофе Boeing 777 в начале войны на Донбассе покажут в основном конкурсе крупнейшего кинофестиваля "Санденс"

Мировая премьера фильма «Клондайк» о войне на Востоке Украины и крушении рейса MH17 состоится на международном кинофестивале «Санденс». Впервые игровую ленту, снятую в Украине, покажут в международной конкурсной программе World Cinema Dramatic Competition главного фестиваля независимого кино в США. За награду в этом конкурсе будут бороться еще 9 фильмов.

Фильм «Клондайк» рассказывает о семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Вместе с осколками сбитого "Боинга" в жизнь главных героев Ирики и Толика, ожидающих рождения первенца, врывается война. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина («Плохие дороги»), Сергей Шадрин («Черный ворон») и Олег Щербина («Черкассы»).

«Для меня эта картина – ракета против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. «Клондайк» появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину», – поясняет замысел фильма режиссер Марина Эр Горбач.

Фильм создан в копродукции с Турцией: проект поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция. В Украине фильм, выигравший питчинг Держкино, получил госфинансирование в размере 20, 768 млн грн (общий бюджет ленты - 25 млн грн).

Оператором и сопродюсером «Клондайка» выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Ко-продюсер фильма – Мехмет Багадир Эр (муж Марины Эр Горбач) и его продюсерская компания Protim V.P.

Марина уже снимала совместно с Турцией фильм «Люби меня».

«Клондайк» – ее четвертый полнометражный фильм («Омар и мы», «Люби меня», «Рычание черных псов»). Ленту покажут в эфире крупнейшего турецкого вещателя медиахолдинга TRT, так как в 2020 году проект выиграл конкурс сценариев 12 Punto.

Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.

Кинофестиваль "Санденс" пройдет в Парк-Сити, США, с 20 января 2022 года в гибридном формате.