У ПАРЄ, не чекаючи рішення суду, назвали Росію винною у катастрофі літака МН17 у липні 2014 року

Через 8 років після падіння літака МН17 над Донбасом Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) заявила, що у 2014 році причиною катастрофи рейсу МН17 був удар із російського комплексу "Бук". В асамблеї вважають Росію відповідальною за загибель пасажирів рейсу.

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Про це йдеться у резолюції ПАРЄ.

"Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшли до того, що надала сфальшовані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду", - заявили в ПАРЄ.

Водночас асамблея повністю спростувала версію росіян, згідно з якою рейс MH 17 нібито "був збитий українським винищувачем Су-25 або МіГ-29". У ПАРЄ вирішили не чекати рішення суду і назвати Росію винною у катастрофі літака МН17 у липні 2014 року.

У причетності до падіння Boeing MH17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році, звинувачують трьох росіян та одного громадянина України, який перейшов на бік бойовиків.

Судовий процес у цій справі завершився 10 червня. При цьому оголошення вироку обвинуваченим очікується у листопаді та грудні 2022 року.

Нагадаємо, авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 влітку 2014 року за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, але приблизно через 2 години і 49 хвилин після зльоту був збитий ракетою серії 9М38, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Частини літака впали у районі населених пунктів Грабове, Розсипне, Петропавлівка Донецької області. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту Boeing, — 298 людей, переважно громадяни Нідерландів.