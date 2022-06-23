В ПАСЕ, не дожидаясь решения суда, назвали Россию виновной в крушении самолета МН17 в июле 2014

Спустя 8 лет после крушения самолета МН17 над Донбассом Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что в 2014 году причиной катастрофы рейса МН17 был удар из российского комплекса "Бук". В ассамблеи считают Россию ответственной за гибель пассажиров рейса МН17.

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Об этом говорится в резолюции ПАСЕ.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", — заявили в ПАСЕ.

Вместе с тем ассамблея полностью опровергла версию россиян, согласно которым рейс MH 17 был якобы "был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29". В ПАСЕ решили не дожидаться решения суда и назвать Россию виновной в крушении самолета МН17 в июле 2014.

В причастности к крушению Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, обвиняют троих россиян и одного гражданина Украины, перешедшего на сторону боевиков.

Судебный процесс по этому делу завершился 10 июня. При этом оглашение приговора обвиняемым ожидается в ноябре и декабре 2022 года.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 летом 2014 года по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Части самолета упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка Донецкой области. В результате происшествия погибли все находившиеся на его борту — 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов.