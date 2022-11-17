Суд в Гааге заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению по делу MH17

Окружной суд Гааги признал виновными в сбитии пассажирского боинга MH17 бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала, а на время сбития самолета полковника вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского (все - граждан и РФ) и украинца Леонида Харченко, воевавшего на стороне "ДНР".

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Всех троих преступников приговорили к пожизненному лишению свободы, а также обязали выплатить 16 млн евро компенсации родным погибших в сбитом МН17.

Судья отметил, что целью запуска сбившей Boeing ракеты был военный самолет, гражданский лайнер ошибочно сбили. Также выяснилось, что обвиняемые по делу MH17 не являлись целостной группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК "Бук", из которого была запущена ракета по МН17.

Дубинский организовал перевозку ЗРК, Гиркин занимался установкой ЗРК, а также поставкой оружия, он же вел переговоры с ответственными лицами в России. Всех троих суд признал виновными в убийстве 298 человек - пассажиров МН17.

При этом подполковника Олега Пулатова суд оправдал. Он был четвертым обвиняемым по этому делу. Суд не смог установить, что он играет такую же роль в запуске ракеты, как трое других подозреваемых.

Гиркин, Харченко и Дубинский, а также сторона защиты не присутствовали в зале заседания во время оглашения приговора. То есть их осудили заочно.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Гаагского суда, написав в Twitter: "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в крушение MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным".

Суд в Гааге также принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была под контролем РФ как минимум с мая 2014 года. То есть у России был "полный контроль" над боевиками.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.