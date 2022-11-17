Гаагский суд признал, что РФ контролировала ДНР во время сбития боинга MH17

Окружной суд Гааги, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была контролируемой РФ как минимум с мая 2014 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Суд считает, что сбитие лайнера MH17 произошло в результате запуска ракеты из "Бука" в районе пгт Первомайское", - заявил судья Хендрик Стейнгаюс.

Он также отметил, что имеются неопровержимые доказательства того, что у России был "полный контроль" над боевиками.

"Начиная с середины мая 2014 г. сложилась ситуация, при которой Россия имела так называемый общий контроль на территории так называемой ДНР", - заявил Стейнгаюс.

Он напомнил, что многие из боевиков и представителей самопровозглашенной власти "ДНР" имели российское гражданство, многие ранее были причастны к Вооруженным силам РФ.

Отдельно суд подчеркнул, что самопровозглашенные власти в Донецке получали политические и военные указания из Москвы, подтверждающие доказательства собранные Совместной следственной группой, включая перехват телефонных разговоров.

"Назначенный россиянами так называемый руководитель правительства "ДНР" Александр Бородай почти ежедневно связывался с помощником президента РФ в то время Владиславом Сурковым, и Бородай называл Суркова "нашим человеком в Кремле", - пояснил судья, отметив также, что в переговорах речь шла об участии Кремля в назначении на должности в так называемом "правительстве ДНР", а также в РФ оказывали военную поддержку боевикам "ДНР", руководили военными действиями и т.д.

"После катастрофы MH17 Бородай позвонил в Москву, потому что ждал указания. При этом он говорил, что хочет поговорить с "начальником", хотя сам является высшим должностным лицом ДНР", - добавил судья.

На основании этого суд считает неоспоримым контроль Россией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник вооруженных сил РФ, глава "Гру ДНР" Сергей Дубинский, подполковник Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), не дожидаясь решения суда, назвали Россию виновной в крушении самолета МН17 в июле 2014 года .