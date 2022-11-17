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Гаагский суд признал, что РФ контролировала ДНР во время сбития боинга MH17

Гаагский суд признал, что РФ контролировала ДНР во время сбития боинга MH17

Окружной суд Гааги, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была контролируемой РФ как минимум с мая 2014 года.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Суд считает, что сбитие лайнера MH17 произошло в результате запуска ракеты из "Бука" в районе пгт Первомайское", - заявил судья Хендрик Стейнгаюс.

Он также отметил, что имеются неопровержимые доказательства того, что у России был "полный контроль" над боевиками.

"Начиная с середины мая 2014 г. сложилась ситуация, при которой Россия имела так называемый общий контроль на территории так называемой ДНР", - заявил Стейнгаюс.

Он напомнил, что многие из боевиков и представителей самопровозглашенной власти "ДНР" имели российское гражданство, многие ранее были причастны к Вооруженным силам РФ.

Отдельно суд подчеркнул, что самопровозглашенные власти в Донецке получали политические и военные указания из Москвы, подтверждающие доказательства собранные Совместной следственной группой, включая перехват телефонных разговоров.

"Назначенный россиянами так называемый руководитель правительства "ДНР" Александр Бородай почти ежедневно связывался с помощником президента РФ в то время Владиславом Сурковым, и Бородай называл Суркова "нашим человеком в Кремле", - пояснил судья, отметив также, что в переговорах речь шла об участии Кремля в назначении на должности в так называемом "правительстве ДНР", а также в РФ оказывали военную поддержку боевикам "ДНР", руководили военными действиями и т.д.

"После катастрофы MH17 Бородай позвонил в Москву, потому что ждал указания. При этом он говорил, что хочет поговорить с "начальником", хотя сам является высшим должностным лицом ДНР", - добавил судья.

На основании этого суд считает неоспоримым контроль Россией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник вооруженных сил РФ, глава "Гру ДНР" Сергей Дубинский, подполковник Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), не дожидаясь решения суда, назвали Россию виновной в крушении самолета МН17 в июле 2014 года .

Автор:
Светлана Манько