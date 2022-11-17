Гаазький суд визнав, що РФ контролювала "ДНР" під час збиття боїнга MH17

Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.

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Про це повідомляє "Європейськаї правда".

“Суд вважає, що збиття MH17 сталося внаслідок запуску ракети з "Бука" в районі смт Первомайське”, - заявив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Він також зазначив, що наявні неспростовні докази того, що Росія мала “повний контроль” над бойовиками.

"Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР", - заявив Стейнгаюс.

Він нагадав, що "багато з бойовиків та представників самопроголошеної влади "ДНР" мали російське громадянство, багато хто раніше був причетний до Збройних сил РФ".

Окремо суд наголосив, що самопроголошена влада у Донецьку отримувала політичні та військові вказівки з Москви, що підтверджують докази зібрані Спільною слідчою групою, включаючи перехоплення телефонних розмов.

"Призначений росіянами так званий керівник уряду "ДНР" Олександр Бородай майже щоденно зв’язувався з помічником президента РФ на той час Владиславом Сурковим, і Бородай називав Суркова "нашою людиною в Кремлі", - пояснив суддя, наголосивши також, що у переговорах йшлося про участь Кремля у призначенні на посади в так званому "уряді ДНР".

Також в РФ надавали військову підтримку бойовикам "ДНР", керували військовими діями, тощо. Звіти про війські дії надавалися до Москви.

"Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, хоче поговорити з "начальником", хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР", - додав суддя.

На підставі цього суд вважає незаперечним контроль Росією на непідконтрольній Києву території Донбасу з травня 2014 року.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), не чекаючи рішення суду, назвали Росію винною у катастрофі літака МН17 у липні 2014 року.