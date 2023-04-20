В Киеве задержали "чиновницу МВД ДНР", которая планировала бежать за границу

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение бывшей сотрудницы "миграционной службы МВД ДНР". В начале полномасштабного вторжения фигурантка переехала в Киев под видом переселенки с востока Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в столице женщина поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.

"Злоумышленницей оказалась жительница Донетчины, которая в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором "миграционной службы МВД ДНР". Там ее назначили "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы". На этой "должности" она выполняла указания местных движений", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что вражеская приспешница собирала информацию от "районных паспортных отделов" оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей.

Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города.

Также злоумышленница вела учет так называемых "сторожевых карточек", где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами "ДНР".

"Сотрудники СБУ установили местонахождение женщины, ей объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - отметили в СБУ.

Во время обыска у злоумышленницы обнаружена "трудовая книга", свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов.

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ уже сообщила о подозрении.