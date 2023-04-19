В Киеве задержали "фиксера" российского СМИ, помогавшего создавать фейки о войне в Украине

Служба безопасности задержала в Киеве местного жителя, помогавшего врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства "Бел.ru".

Он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских окупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

Полученную дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине.

Свои антиукраинские нарративы злоумышленник обнародовал также на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигуранта против нашего государства.

Во время обысков у него обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, работавших на лидера запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.