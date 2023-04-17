Винницкой журналистке сообщили о подозрении: ей грозит 12 лет заключения

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, после захвата Крыма и части восточных регионов Украины в 2014 году женщина переехала в страну-агрессор, где устроилась в редакцию прокремлевской газеты "Вечерняя Москва".

Впоследствии за публичную поддержку российских окупантов и подготовку антиукраинских публикаций ее назначили заместителем главного редактора московского издания.

В этой должности она также координирует редакционный отдел "Московские власти" и ведет авторский блог на интернет-ресурсе газеты.

С 24 февраля 2022 года она выполняет указания Кремля по распространению публикаций, где оправдывает вооруженную агрессию РФ и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей в Киевской области.

Установлено, что коллаборантка называет "постановочными" застенчивые и массовые захоронения в Буче и Ирпене.

За это Тарапата регулярно получает награды Кремля и городской администрации Москвы.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности злоумышленницы против Украины.

"Пока подозреваемая находится на территории России. Продолжаются меры по ее привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнице грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.