Владелице телеканала, которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Сальдо, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелицы херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяны Каменской.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата Херсона Каменская добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.

По данным следствия, она предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

Установлено, что коллаборантка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, публично позиционировавшегося как "легитимного" руководителя области.

Таким образом, агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе.

"Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и сейчас скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины", - сообщили правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.

Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.