В Винницкой области задержали дочку бывшего гауляйтера Чернобаевки

Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата поселка злоумышленница одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

"По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на захваченной территории", - отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленница заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.

Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона.

"Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что после освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Злоумышленницы избрана мера пресечения - содержание под стражей", - отметили в СБУ.

В настоящее время продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

Ранее СБУ в Чернобаевке получила вражеского приспешника, который расквартировал в поселке оккупантов.