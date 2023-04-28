К 15 годам тюрьмы приговорена "вице-мер Тореза", которая занималась депортацией украинцев в Сибирь

К 15 годам тюрьмы приговорена так называемая "замглавы администрации города Торез", которая поддерживает идеологии так называемой "ДНР" и добровольно согласилась занять должность в квазиреспублике.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина организовала в городе "перевалочную базу", которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы России.

Среди "пунктов назначения" были территории Сибири и Дальнего Востока.

"Как установили следователи, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Тогда оккупанты назначили ее "управляющим делами" оккупационной администрации города Енакиево". Там она организовывала антиукраинские митинги, помогала расквартировать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению. Впоследствии она была "повышена" до "вице-мера города Торез" и отвечала за "социальный блок"", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

По материалам СБУ суд приговорил оккупационного "вице-мера" к 15 годам тюрьмы.

"Сейчас фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ сообщила о подозрении еще 11 педагогам-коллаборантам, помогающим агрессору внедрять российские программы "образования" на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – руководители украинских школ и отделов образования.