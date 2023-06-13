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Обогревал казармы рашистов: в Лимане задержали главу "филиала Донбасгаза ДНР"
Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донбасса. Им оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что во время временной оккупации города мужчина поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала Донбасгаза ДНР".
После "назначения" он сразу приступил к организации обогрева захваченных построек, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.
После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.
Ранее Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донбасса. Им оказался 26-летний житель Лимана, который разбрасывал саморезы для замедления передвижения техники ВСУ.