Обогревал казармы рашистов: в Лимане задержали главу "филиала Донбасгаза ДНР"

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донбасса. Им оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время временной оккупации города мужчина поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала Донбасгаза ДНР".

После "назначения" он сразу приступил к организации обогрева захваченных построек, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ.

При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города в временно оккупированный Енакиево. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донбасса. Им оказался 26-летний житель Лимана, который разбрасывал саморезы для замедления передвижения техники ВСУ.