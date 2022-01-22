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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против дизайнера Лебедева и австрийской архитектурной компании

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против дизайнера Лебедева и австрийской архитектурной компании
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против дизайнера Лебедева и австрийской архитектурной компании

Владимир Зеленский 21 января подписал сразу четыре указа о введении санкций, утвержденных 30 декабря Советом национальной безопасности и обороны. Под санкции попали 52 человека, среди них российские судьи, крымские чиновники, а также дизайнер Артемий Лебедев. 

Об этом сообщается на сайте президента.

Так, Зеленский подписал указы под номерами 19/2022-22/2022. Они касаются применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Под санкции попали 52 человека, а список юридических лиц включает в себя 24 компании, у которых помимо блокировки активов и ограничения торговых операций будет отозвана лицензия на территории Украины. 

В частности, указом №20/2022 вводятся санкции против основателя "Студии Артемия Лебедева" - известного российского дизайнера и блогера. СНБО заблокировал активы Лебедева и запретил выводить капиталы за пределы Украины.

В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии "русского мира".

Российский дизайнер Артемий Лебедев уже прокомментировал санкции против него, введенные 30 декабря СНБО и утвержденные 21 января Владимиром Зеленским.

"Зая, теперь я могу спать спокойно", - написал Лебедев и прикрепил ссылку на новость о введении санкций. Подписчики предположили, что заей он назвал Владимира Зеленского.

Фото 2 — Зеленский ввел в действие санкции СНБО против дизайнера Лебедева и австрийской архитектурной компании

Кроме Лебедева, под санкции также попали пятеро граждан Австрии, руководящих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин), архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин, многие крымские чиновники.

В список санкций СНБО попали такие предприятия:

  • Акционерное общество "Ленпромтранспроект";
  • Акционерное общество "Страховая бизнес группа";
  • Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";
  • Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";
  • Открытое акционерное общество "Гипрошахт";
  • Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";
  • COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
  • Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ911 НЕВА";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Геоземстрой";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт диагностики";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";
  • Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС ПРОЕКТ";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект";
  • Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС";
  • Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Трансстрой";
  • Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России";
  • Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";
  • Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации";
  • Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие";
  • Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны";
  • государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Напомним, 30 декабря 2021 года СНБО ввел санкции против 18 лиц, которые работают в судах в оккупированном Крыму, а также против всех, кто причастен к строительству Керченского моста.

Автор:
Светлана Манько