Минфин США ввел санкции против украинских политиков: Козака, Волошина, Олейника, Сивковича

Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список с формулировкой "за вредоносные действия России за рубежом". Об этом сообщает сайт ведомства.

Под санкции попали два действующих депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Один из них Тарас Козак. Он владелец заблокированных в Украине телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Второй фигурант — Олег Волошин.

В списке присутствуют также бывший нардеп Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник и занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Сивкович.

Напомним, Тарас Козак проходит по одному делу с депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком. Расследование установило, что эти нардепы совместно с российскими чиновниками и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей в виде незаконной добычи нефти и газа на оккупированной территории — в Крыму.

Журналисты утверждают также, что Козак заработал десятки миллионов долларов на продаже нефтяной компании в России. Покупателем стала белорусская государственная компания "Беларусьнефть".

Из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины за распространение антиукраинской информации, финансируемой Россией, Козак сбежал в РФ.