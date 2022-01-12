Депутат от "ОПЗЖ" Козак заработал десятки миллионов долларов на продаже нефтяной компании в России – расследование OCCRP

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от фрации "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тарас Козак в 2021 году продал за 50 миллионов долларов свою нефтедобывающею компанию в России. Покупателем стала белорусская государственная компания "Беларусьнефть".

Об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (OCCRP).

Журналисты отмечают, что в августе 2021 года "Беларусьнефть" объявила о приобретении небольшой российской фирмы "Пурнефть". Белорусские СМИ оценили сделку в 50 миллионов долларов. Но тогда никто не знал, кому принадлежит нефтяная компания.

За "Пурнефтью" стояла малоизвестная подставная компания с Британских Виргинских островов под названием Brimipana Trading, и не было известно, кто владел Brimipana, из-за жестких законов о корпоративной тайне.

Но документы из Pandora Papers (большая утечка информации от 14 офшорных поставщиков услуг, полученная Международным консорциумом журналистов-расследователей) открыли больше информации об этой сделке.

Они показывают, что, согласно с корпоративными документами, Brimipana принадлежала Александру Киселю, гражданину Венгрии украинского происхождения.

"Тем не менее, Кисель кажется просто еще одним слоем запутывания, скрывающим настоящего владельца Brimipana. OCCRP обнаружил ссылки, свидетельствующие о том, что венгр — это просто прикрытие для ведущего пророссийского политика Тараса Козака", — сообщили расследователи.

Из-за санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины за распространение антиукраинской информации, финансируемой Россией Козак сбежал в РФ.

"Связь Козака с Brimipana и его сообщение о бегстве в Россию позволяют предположить, что покупка "Пурнефти" Беларусью была "подарком" предполагаемому продавцу из Украины", — сказал независимый эксперт по российскому нефтяному сектору Джейсон Коркоран.

Напомним, в июле 2021 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал имущество объявленного в розыск депутата Козака.

До этого суд разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Но сделать это невозможно, так как он в России.