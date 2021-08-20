Офис генпрокурора объявил о завершении следствия против Медведчука и Козака

Служба безопасности Украина завершила расследование дела по подозрению депутатов Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и разграблении национальных ценностей.

Как сообщила в видеообращении генеральный прокурор Ирина Венедиктова, 20 августа материалы дела были открыты стороне защиты нардепов. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело уйдет в суд.

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"Материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", — уточнила генпрокурор.

Она также подчеркнула, что в ее офисе готовы к обвинениям в преследовании оппозиции, но заверила, что прокуратура "не играет в политику, а защищает закон".

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, присягавшие на верность Украине и обязывавшиеся защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из самых тяжелых времен нашей истории", — сказала Венедиктова.

Расследованием установлено, что Медведчук и Козак совместно с российскими чиновниками и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей в виде незаконной добычи нефти и газа на оккупированной территории — в Крыму.

Следствие, по утверждению Венедиктовой, имеет доказательства, что они передали оккупационным властям материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокое" в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами на более чем 38 млрд грн", — отметила она.

По словам генпрокурора, при содействии одного из подозреваемых на оккупированной территории создавалась компания-правонаследник украинского предприятия с целью получения имеющихся украинских разрешений незаконные разрешения от государства-агрессора.

Кроме того, по данным следствия, депутаты, действуя в соответствии с указаниями представителей органов власти РФ, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки.

Также, как отметила Венедиктова, они оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

"По сути, они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это не что иное, как государственная измена", — подчеркнула она.

По словам генпрокурора, речь в данном случае идет о передаче конфиденциальной информации об одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке проекта "Проминь" ("Луч"). Она указала, что, по мнению экспертов, он был направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов РФ, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.

"Среди инструментов программы, которую лично редактировал один из подозреваемых, — формирование сети агентов влияния и лояльного к РФ слоя населения. "Проминь" должен был формировать необходимое для РФ общественное мнение, принятие выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, которые будут разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношений", — заявила она.

По словам Венедиктовой, такие действия являются одним из примеров информационной войны против Украины и элементом гибридной войны.

"Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и допросов, проанализировали десятки часов аудиозаписей. Некоторые из доказательств, которые легли в основу обвинения, демонстрировались широкой общественности, потому каждый мог сделать свои выводы. Весь процесс был публичным и открытым настолько, насколько нам позволял закон", — заявила генпрокурор.

По ее словам, впереди предстоит судебный процесс, в котором прокуратуре "придется принять серьезный процессуальный бой", и пообещала "европейский соревновательный процесс".

"Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по преступлениям в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, в которых могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины", — подчеркнула Венедиктова.